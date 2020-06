El día en que Pamela David habló como nunca del flagelo de las adicciones en su familia: "La droga pudre"

Pamela David: su hermano La vida golpeó con una triste noticia este domingo a: su hermano Franco, de apenas 22 años , falleció en Santiago del Estero tras intentar suicidarse.

Jazmín De Grazia y Whitney Houston a causa de las adicciones. En esa ocasión, Pamela aprovechó para relatar como nunca la situación que vivió con un hermano que transitaba una internación por ese entonces. Hace ocho años, cuando la conductora estaba al frente de Desayuno americano , trató junto a su panel las trágicas muertes dea causa de las adicciones. En esa ocasión, Pamela aprovechó para relatar como nunca la situación que vivió con un hermano que transitaba una internación por ese entonces.

“Si no te pasó es muy fácil verlo de afuera. Yo voy a contar mi experiencia personal. Mi hermanito, y lo cuento porque sé que a él no le molesta que lo cuente, estuvo internado. Y le agradezco a la prensa porque en la época que yo estaba embarazada de Felipe me quedaba a dormir en la clínica, y me han respetado porque en ese momento no servía contarlo; porque solamente lo aturdirías y él no podría salir y recuperarse”, relató Pamela.

“Hoy, gracias a Dios está casado y tiene su familia formada. El amor lo sacó y Dios, porque cree mucho en él. El salió y es 'careta' porque hoy es antidroga. Ayer lo hablé con él y me dio permiso para contarlo. La familia siempre estuvo, pero salió por Dios y salió milagrosamente porque no es fácil sacarlo. Lo nuestro es milagroso”, agregó.

“La droga pudre, entra en la familia y pudre todas las relaciones. Eramos una familia numerosa y todos estábamos relacionados. Entra la droga y es como que desarma todas las relaciones. Te terminás peleando madre con madre, hermano con el otro hermano… pudre todo”, concluyó conmovida.