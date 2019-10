La devolución de Flor Peña que conmovió a Ailén Bechara en el Súper Bailando: "Hay algo en tu autoestima que no está bien y necesitás volver a valorarte"

Son galas de mucha emoción las que vive Ailén Bechara desde que aceptó la propuesta de estar en el Súper Bailando, a un año de haber sido mamá de Francisco, fruto de su relación con su pareja, Agustín Jiménez.

Y luego de ser salvada tanto por el público en el voto telefónico como por el jurado en el último ritmo, Ailén volvió a conmoverse, esta vez, gracias a las dulces palabras que le dedicó Flor Peña en su devolución.

"Te quiero decir algo a vos, Ailén. Vos tenés un capital muy lindo que es la gente, que te vota, te quiere y ahora te salvó. Así que algo tenés y por algo estás acá. Te la tenés que creer, porque no se llega hasta acá si no tenés nada. Entonces me parece que hay algo en tu autoestima que no está bien y que necesitás volver a valorarte. Se va a ver en la pista que puedas creer en vos. Nosotros vamos a creer en vos si vos creés en vos", expresó la actriz.

"Vos sos una mujer más allá de tu hijito. Primero tenés que sentirte vos mujer y después vas a poder darle todo lo que tengas para darle. Volvé a esta pista creyéndotela porque por algo la gente te vota y te quiere en esta pista. A mí me parece que estás bailando mejor. Te voy a poner un voto de confianza", cerró antes de puntuar al equipo con un 8 (la dupla cosechó un total de 15 puntos).