Los detalles de la apasionada reconciliación del Polaco y Barby Silenzi: "Él se quedó a dormir en el departamento de ella"

A solo dos días de asegurar que se había separado de Barby Silenzi “para siempre”, El Polaco pasó la noche en la casa de Barby Silenzi en lo que se considera como un signo de reconciliación. En Hay que ver, Fernanda Iglesias brindó detalles sobre el regreso del cantante, luego del escándalo que protagonizaron en la presentación de La Academia.

El lunes, en el ciclo de El Nueve, El Polaco aseguró frente a cámara que su separación de Barby era “definitiva” y la cosa se puso tensa cuando la bailarina llegó a posar para la foto que los representará en La Academia en un remise tras que él la dejara plantada en su casa. Pero este miércoles Iglesias aseguró que “al día de hoy, El Polaco se fue a dormir a lo de Barby”.

“No sé si se quedó ahí porque lo agarró el lock down, o el toque de queda o lo que sea, Él fue a la casa de Barby, viste que ella tiene un departamento en Belgrano además de la casa en la que vive con él. Entonces él la fue a ver a la bebé y se quedó a dormir ahí”, señaló la panelista, que agregó que ambos “se volvieron a seguir en Instagram, se desbloquearon”.

"Ella tiene un departamento en Belgrano además de la casa en la que vive con él. Entonces él la fue a ver a la bebé y se quedó a dormir ahí” G-plus

Por su parte, Majo Martino contó que “hay alguien que no es el tercero en discordia pero que se siente así” frente a la pareja. “Es el coach Quique Pérez que dice que lo están volviendo loco. Me escribió: ‘Chicos es muy muy complicado ensayar así. Yo por mí ensayo todos los días, pero no me puedo organizar nada. Pospongo cosas para ensayar y no termino haciendo nada. Lloro. Me da igual si están juntos o no, yo quiero trabajar, pero con alguien que no tenga tantos conflictos’”, leyó al aire la periodista.