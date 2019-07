Una de las figuras actuales más fuertes de la cumbia de nuestro país es Rocío Quiroz. En medio de su ascendente carrera, la cantante este fin de semana fue víctima de la inseguridad cuando un grupo de personas ingresaron a su casa en Los Polvorines y la desvalijaron por completo.

“No entiendo por qué me pasó esto, tengo mucha bronca. Me mudé hace diez días con mi pareja acá. Buscábamos una casa con patio porque el tiene dos hijos y es hermosa, pero nunca me habían robado en mi vida”, aseguró Rocío, angustiada desde un móvil con Confrontados.

"Me fui a las nueve de la noche del sábado y cuando llegué a las nueve de la mañana del domingo tenía el portón abierto de punta a punta, las ventanas abiertas, rompieron los mosquiteros para entrar. Hasta se tomaron el tiempo para llevar una escalera y bajar las cosas de la habitación". G-plus

“Fue la primera noche que la casa se quedaba sola. Me fui a las nueve de la noche del sábado y cuando llegué a las nueve de la mañana del domingo tenía el portón abierto de punta a punta, las ventanas abiertas, rompieron los mosquiteros para entrar. Hasta se tomaron el tiempo para llevar una escalera y bajar las cosas de la habitación”, relató la cantante de La de la paloma y Amor de La Salada.

"Se llevaron el auto, dos Playstation, una Xbox, dos teléfonos, plata, dos consolas de música, micrófonos. Se quisieron llevar hasta la ropa, pero se ve que no alcanzaron porque no les entró. Sabían todos los movimientos". G-plus

Rocío enumeró que entre las pertencias que le sustrajeron estaba un auto que le regaló hace dos semanas su pareja: “Se llevaron el auto, dos Playstation, una Xbox, dos teléfonos, plata, dos consolas de música, micrófonos. Me revolucionaron la casa, me tiraron la ropa, los juguetes de la nena. Se quisieron llevar hasta la ropa, pero se ve que no alcanzaron porque no les entró. Sabían todos los movimientos”, aseguró, mientras remarcaba que todavía no había recibido ninguna respuesta a la denuncia que realizó.

“Tengo 24 años y nunca me había pasado algo así. Que me pase esto es muy horrible”, se lamentó Rocío Quiroz que por este hecho decidió regresar a vivir con sus padres.

