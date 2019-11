El desopilante video de Carlos Bianchi y su esposa invitando a sus amigos a su fiesta de cumpleaños

Carlos Bianchi y su esposa Margarita decidieron celebrar los 70 años de cada uno con una súper fiesta y la diversión arrancó desde la invitación.

La pareja envió un video a sus seres queridos participándolos al festejo por SUS “140 años” de una manera muy especial: Carlos, que cumplió años en abril, y Margarita aparecen cantando en el auto al ritmo de hits como Yo no quiero media novia, de Palito Ortega, Será que no me amas de Luis Miguel o Una Cerveza de Ráfaga.

“¡Ay, Carli, se acerca la fecha!”, comienza exclamando Margarita, a lo que el Virrey le responde: “¿Y qué hacemos con los invitados?”, antes de arrancar la parodia musical en la que anuncian que el dress code es ir de Blanco y que los esperan a todos el 21 de diciembre para festejar juntos su amor.

El video del matrimonio, padres de Brenda y Mauro y abuelos de Paul, Luis, Charles, Mateo y Nina, se hizo viral rápidamente y el nombre de Bianchi se transformó en Trending Topic en Twitter por ser uno de los temas más mencionados en la red social. ¡Imperdible!