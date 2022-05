Desopilante sueño de Nazarena Vélez con Carmen Barbieri: "Me la encontraba en la calle y me daba un beso en la boca"

Los conflictos y el cruce de declaraciones que tuvieron Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, en especial tras la polémica y mediática separación de sus respectivos hijos Fede Bal y Barbie Vélez, parece haber dejado huella en la mente de la panelista de LAM.

Así lo dejó reflejado la propia Nazarena al contar el sueño que tuvo con la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “Ayer soñé con Carmen”, comenzó diciendo entre risas.

“Soñé que nos encontrábamos en la calle y ella me daba un beso en la boca. Obviamente, yo me puse incómoda porque no me gustó. Fue un beso así como carnoso, baboso, y a mí como que me dio ternura. La alejo y le digo ‘bueno, todo bien’. Y ella me responde ‘me quiero amigar con vos’. Esto es para estudiarlo”, agregó.

Nazarena Vélez: "Soñé que me encontraba con Carmen Barbieri la calle y ella me daba un beso en la boca. Obviamente, yo me puse incómoda porque no me gustó". G-plus

Y cerró, ante la atenta mirada del equipo: “Yo le digo que está bien y ahí viene Barbie y se pone mal cuando nos ve y le dice Carmen ‘Hola’; pero ella le responde ‘yo a vos no te hablo’, entonces fui y le puse una piña. ¡El sueño fue tremendo! Hay cosas que se ve que hay que solucionar todavía”.