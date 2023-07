La desopilante recreación en vivo del primer beso entre Coco Sily y Caramelito Carrizo

Nació el amor entre Coco Sily y Caramelito Carrizo y su felicidad los tiene gritando su romance a los cuatro vientos. Contentísimo, el actor visitó Bendita donde contó cómo fue su primer beso… ¡y terminó actuándolo con Beto Casella!

El conductor quiso saber cómo fue ese íntimo momento entre el humorista y la exanimadora infantil. “Te lo voy a hacer con vos. Estábamos en el auto, charlábamos y en un momento le digo ‘bajate porque mi corazón…’”, recordó, divertido.

“Ella me miró. Era la tercera cena que teníamos. Me miró y me dijo ‘¿qué?’”, cara a cara con Beto, a quien terminó dándole un piquito, mientras todo el equipo lo celebraba.

COCO SILY CONTÓ CÓMO NACIÓ SU HISTORIA DE AMOR CON CARAMELITO CARRIZO

Coco Sily contó en su visita a Polémica en el Bar cómo nació su historia de amor con Cecilia Caramelito Carrizo, con quien blanqueó su romance.

“Cuando la vi en el programa de Karina Mazzocco me pareció que era muy preparada y se lo dije un día que fui yo como invitado”, comenzó contando.

Luego, continuó: “Después surgió la posibilidad, como tengo un programa de radio y además la dirijo, de que trabaje ahí porque a mí me gustaba su tono para informar”.

“Entonces charlamos media hora del programa y después nos quedamos tres horas hablando en ese bar, de la vida”, detalló.

Al final, Coco confesó: “Yo ahí ya estaba muerto. Era tan lindo lo que me pasaba y le escribí un mensaje de si tenía ganas de cenar y ella me dijo que sí”.

EL DÍA QUE COCO SILY QUEDÓ FLECHADO CON CARAMELITO CARRIZO

Coco Sily contó en el programa que conduce Marcela Tinayre cuándo y cómo fue el día que quedó flechado por Caramelito Carrizo.

“La vi en el programa de Karina Mazzocco y me pareció muy preparada”, contó el actor sobre lo que más le atrajo de Cecilia, con quien hoy vive un romance.