Desopilante reacción de Amalia Granata al aparecer su hijo en plena nota totalmente mojado: "No puedo más"

Sin tapujos para contar distintas anécdotas de su vida a lo largo de su carrera en los medios y la política, Amalia Granata respondió todas las preguntas del panel de LAM. Sin embargo, Roque, el pequeño que tiene con Leo Squarzon, la sorprendió en vivo.

“Vení, querido. ¡Yo no puedo más! Mostralo cómo esta”, atinó a decir antes de que enfoquen a su niño, totalmente empapado, después de haberse metido con ropa a la pileta.

Además, ante el pedido del menor de ir a la pileta, Amalia se sinceró: “No puedo ir a la pileta, estoy haciendo una nota. ¡No puedo más, hijo, te juro!”, lanzó, agarrándose la cabeza.

“Cuando me paso que casi me muero en una cirugía, que fue un ataque de estrés, me fui con mi marido solos a Miami para poder bajar 25 mil cambios. No sabés lo mal que se portaron éste y la hermana mayor”, cerró la diputada, en referencia a Roque y Uma, fruto de su anterior relación con Fabián “el Ogro” Fabbiani.

AMALIA GRANATA REVELÓ LA REACCIÓN DE SU MARIDO AL VERLA LLORAR POR LA VOZ ARGENTINA

Cuando su amigo Marcelo Polino, embajador de La Voz Argentina (Telefe), le recomendó a Amalia Granata que siguiera de cerca el certamen de canto, ella le hizo caso y se volvió fanática del show. De hecho, lo mira con su marido, Leo Squarzon.

"Puso Telefe y de repente salió una señora que es fanática de Ricardo Montaner... Cantó a dúo con él y, la diputada acá presente, especialista en rating, empezó a moquear y a llorar", contó Marcelo en su ciclo radial Polino Auténtico sobre la emoción de su amiga al ver a los participantes dándolo todo para cumplir sus sueños.

Entonces, la diputada reveló que el papá de su hijo la carga cuando la ve conmovida mientras mira el ciclo de canto. "Mi marido se da vuelta y me dice ‘¡no llorás por nada y llorás por esto!’. Cuando salió el otro chico que cantó con La Sole ya directamente no me alcanzó el papel higiénico para secarme las lágrimas”, cerró, entre risas.