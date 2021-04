La desopilante ducha de Momo, charlando con Jimena Barón en el baño: "Mamá, cuando me crezca el pelo lo quiero poner rubio"

Con tan solo siete años, Morrison "Momo" Osvaldo es dueño de una gran personalidad, que acompaña con su divertido histrionismo y numerosas ocurrencias.

En esta oportunidad, el hijo de Jimena Barón no quiso perderse ni un segundo de charla con la artista y le pidió que se siente en el baño, mientras él tomaba una ducha. "Acá, hace 20 minutos", tituló la jurado de La Academia, una de las historias que subió a Instagram, dando paso a un ida y vuelta muy gracioso con su hijo, en el que no faltó el karaoke.

"Mamá, cuando me crezca el pelo me lo quiero poner rubio. Todo rubio", le dijo Momo. Receptiva, y con su gatito Torino a upa, Jimena le respondió: "Bueno. ¿A vos te gusta bañarte y que estemos acá?”. Con entusiasmo y énfasis, el niño asintió: "¡Sí!".

En pleno momento de canto desenfrenado, entre madre e hijo, Barón bromeó: "Es una pena que no me ría tanto, ¡mirá qué buenos dientes que tengo y nunca me río!".

Ya cansada del extendido baño que se estaba dando Momo, Jimena Barón dio por terminada la ducha con un humor: "Dale, laucha, me quiero ir a dormir. ¡Son las doce de la noche!". Acto seguido, Momo abrió la cortina del baño y sabiendo que su mamá lo estaba grabando, dijo, con picardía: "Yo me tapo".