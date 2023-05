La desopilante cara de Wanda Nara en pleno vivo de Zaira cuando le preguntaron por China Suárez: "¿Era amiga?"

Activas en las redes sociales, las hermanas Zaira y Wanda Nara hicieron un vivo en Instagram en el que respondieron todo tipo de preguntas. Incluso, las más incómodas, vinculadas a la China Suárez, L-Gante y Paula Chaves.

A poco más de un año y medio del Wanda Gate, episodio que puso en jaque el matrimonio de Nara con Mauro Icardi por el affaire que tuvo con la China Suárez, Zaira leyó una pregunta de sus seguidores que descolocó a su hermana.

"¿La China era amiga?", dijo Zaira, haciendo que Wanda se atragante con el mate y revolee sus ojos para todos lados.

Acto seguido, Zaira respondió, bajo la atenta y silenciosa mirada de su hermana: "No, era muy amiga de mis amigas (Paula Chaves y Mery del Cerro), pero amiga mía no era. O sea, me la cruzaba mucho en cumpleaños, en la misma agencia. Pero a mis amigas las cuento con los dedos de la mano".

PAULA CHAVES CONFIRMÓ QUE SU AMISTAD CON ZAIRA NARA ESTÁ EN UN IMPASSE

La semana pasada, Paula Chaves les puso final a las especulaciones sobre su relación actual con Zaira Nara y confirmó en LAM que la entrañable amistad que tenían está en un "impasse".

"¿Cómo está tu relación con Zaira Nara?", le preguntó Ángel de Brito a la modelo y conductora.

Lejos de eludir la pregunta, Paula la enfrentó con visible tristeza: "A mí me pone un poco mal el tema. Me angustia la situación… Es una relación que está en un impasse por cosas privadas que las dos preferimos no decir. Es la madrina de mi hija, yo ya elegí como madrina de Filipa. Ojalá, en algún momento, las cosas se puedan acomodar".

"No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'pasó esto y por eso nos distanciamos', sino que fue una sumatoria de cosas", agregó.