La desgarradora frase de Karina La Princesita sobre su situación personal: "No estoy bien y no lo puedo controlar"

Tras su polémica reacción en La Academia, Karina La Princesita mantuvo un ida y vuelta con Ángel de Brito en el que aclararon lo sucedido. En Los Ángeles de la Mañana, la cantante reveló al periodista el motivo que la llevó a enojarse tanto con el jurado en el reality show el último martes.

“Yo no me enojé porque pensé que bailé bien y sentí que no. Yo no sentí que nadie me faltó el respeto”, comenzó la cantante y el conductor de la emisión de eltrece le respondió: “Eso recibimos nosotros. Yo te hubiese entendido el enojo si alguien te hubiese dicho algo agresivo yo o cualquiera de mis compañeros”.

"no me siento bien, no me voy a sentir bien, lamento lo que pasó y estoy arrepentida. Parece como que me tengo que hacer cargo cuando en un momento de mi vida no estoy bien y no lo estoy pudiendo controlar". G-plus

Luego, De Brito le manifestó qué fue lo que le molestó. “Lo que vos estabas planteando ahí es que nos habían dado directivas a los jurados de mandarte a la sentencia, de ponerte un puntaje bajo o criticarte. Sentías que había una bajada de línea y lo empezaste a decir cuando yo te hablé, los otros tres no habían hablado y ni sabías lo que te iban a decir”, dijo.

Más sobre este tema Karina La Princesita quebró en llanto al revelar el profundo motivo por el que estalló en La Academia: "Siento que no voy a poder"

Entonces Karina le explicó que ella estaba así porque le informaron que perdió el segundo juicio contra sus exmúsicos y que la noticia la detonó: “Cuando vos hablaste yo ya me fui. Disparé para todos lados. Está todo bien, yo lo que te puedo decir es que no me siento bien, no me voy a sentir bien, lamento lo que pasó y estoy arrepentida. Y si vuelve el tiempo atrás, yo creo que reaccionaría de la misma manera. Porque me parece como que me tengo que hacer cargo cuando en un momento de mi vida no estoy bien y no lo estoy pudiendo controlar”, expresó muy sincera sobre su situación personal.