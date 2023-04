El desgarrador relato de Fran Mariano, víctima de Aníbal Lotocki: "Me usó como si fuera Frankenstein"

Fran Mariano contó en su visita a Nosotros a la Mañana el calvario que vive por haber pasado por las manos de Aníbal Lotocki, quien le dejó el rostro desfigurado.

“¿Vos fuiste a lo de Lotocki a lo que te haga la cara de Ricky Martin?”, le preguntó el Pollo Álvarez y el invitado respondió: “Él me fue creando la necesidad”.

Más sobre este tema Silvina Luna compartió un video de su rutina de diálisis: "Sin esta máquina no viviría"

“Yo tenía 21 años, había perdido a mi mamá hace muy poco y quería estar bien; yo estaba muy vulnerable, entonces ir a lo de Lotocki era como ir a terapia”, dijo sincero.

Así, el exparticipante de Cuestión de Peso reveló en el programa matutino de eltrece: “Y él empezó a practicar conmigo como si yo fuera Frankenstein”.

Más sobre este tema La bronca de Flor de la Ve con Aníbal Lotocki: "Silvina Luna antes de las intervenciones no estaba mal de salud"

FRAN MARIANO REVELÓ QUÉ FUE LO QUE INYECTÓ ANÍBAL LOTOCKI

Fran Mariano reveló en Nosotros a la Mañana qué fue lo que le inyectó en el rostro Aníbal Lotocki y dio detalles de cómo era el lugar donde operaba.

“En la biopsia que me hice salió que me puso aceite de motocicletas. Yo me comí un sándwich y una gaseosa media hora antes, cuando en cualquier lugar te piden ayuno”, manifestó.

Más sobre este tema Fernando Burlando habló sobre la salud de Silvina Luna y sembró preocupación: "Si no se hace diálisis, se muere"

“¿Dónde operaba?”, le preguntó Josefina Pouso y Fran Mariano contestó: “En una casona antigua, no era una clínica, las camas que habían eran de hierro”.