Desesperado pedido de Juana Viale en vivo: "Es inhumano; no abandonen a sus mascotas, no contagian el coronavirus"

Hace unos días Juana Viale compartió la feliz noticia de que había adoptado a dos perros. “¡Les quiero contar que adopte estas dos bellezas! Una hembrita y un macho, ellos fueron abandonados y ayer llegaron a mi hogar!”, contó, en Instagram contentísima por la novedad. Hoy en La noche de Mirtha, hizo un fuerte pedido a la gente, en el marco de la desesperación mundial que genera el coronavirus.

“Les quiero recordar a todas las personas que los perros y los gatos no contagian el Covid-10. No abandonen a los animales, no abandonen a sus mascotas”, lanzó Juana, que sigue reemplazando a su abuela durante la cuarentena, preocupada por una triste tendencia. “Por favor, eso es inhumano”, pidió la actriz, que es vegetariana y activista por los derechos de los animales.

El contundente pedido de Juana Viale para la gente que abandona a sus mascotas por el coronavirus.