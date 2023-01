Desconsolado llanto de La Tora al enterarse que sigue en Gran Hermano: "Quiero decir que soy esto, transparente y cero careta"

En medio de los nervios que se vive en cada gala de eliminación, Lucila “La Tora” no pudo evitar quebrar en llanto al enterarse que sigue en juego tras sacar la menor cantidad de votos (en el que dirimió su permanencia con Daniela y Agustín) después de haber recibido la noticia más esperada de Santiago del Moro.

“Gracias eternas a todos los que hacen la banca. Quiero decir que soy esto. Soy transparente, cero careta y voy a seguir con esta personalidad mía, cambiando las formas”, comenzó diciendo la salvada de la semana, muy quebrada y con lágrimas en los ojos.

“De afuera, me ayudaron muchísimo, la gente, y estoy agradecida eternamente. Los amo de todo corazón a mi familia, mis amigos, el team que me banca, la gente de las redes y de todos lados”, agregó. Y cerró, muy movilizada: “¡Los amo! No tengo otras palabras más que de agradecimiento”.

"Gracias eternas a todos los que hacen la banca. Quiero decir que soy esto. Soy transparente, cero careta y voy a seguir con esta personalidad mía, cambiando las formas". G-plus

PROFUNDA CHARLA DE ALFA CON LAS CHICAS DE GRAN HERMANO SOBRE CAMILA

Lo que comenzó con una charla entre Julieta, Romina y Daniela sobre el cambio de actitud de Camila en la casa de Gran Hermano 2022, terminó con un profundo análisis de Alfa, quien en este último tiempo estuvo envuelto en una polémica por su llamativa relación con la joven.

Luego de que Juli advirtiera que ve a una de las ultimas participantes en ingresar al reality de Telefe “más apagada”, Alfa expuso su opinión: “Ella viene con un problema muy grande. Es una piba que hace un año está muy angustiada. Tomá consciencia de que el papá tenía 48 años y se le murió adelante. No es fácil de sobrellevar eso”, comenzó diciendo el hermanito.

“Conmigo se ha puesto a llorar un montón de veces. De ser una pibita como vos, que lo único que hacía era ‘dame plata, papá’, se tuvo que poner las pilas e ir a atender una agencia de autos cuando no tiene ni la más mínima idea”, agregó.

ALFA: "CAMILA VIENE CON UN PROBLEMA MUY GRANDE. ES UNA PIBA QUE HACE UN AÑO ESTÁ MUY ANGUSTIADA. TOMÁ CONSCIENCIA DE QUE EL PAPÁ TENÍA 48 AÑOS Y SE LE MURIÓ ADELANTE. NO ES FÁCIL DE SOBRELLEVAR ESO". G-plus

Y cerró, ante la atenta mirada de las chicas: “Es un golpe muy grande, ella creció de golpe . Si yo hubiera perdido a mi viejo a los 20 años y mi papá se hubiese muerto adelante mío, yo creo que es un trauma y un dolor que lo llevás por mucho tiempo y no lo superas nunca.”.