El desconsolado llanto de Julieta Poggio en Gran Hermano: el motivo de su angustia

A tres meses de ingresar a la casa de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio se sumó a la lista de participantes que comenzaron a extrañar a sus seres queridos y rompió en llanto.

La modelo no contuvo las lágrimas, en una charla con Romina Uhrig y Lucila "La Tora" Villar, a quienes les contó su deseo de poder ver a su mamá, Patricia Destefani.

"Haber pasado dos placas, a mí me ayudó un montón. Y a vos también, Ju", le dijo Romina a Poggio, quien quedó movilizada tras la eliminación de Thiago Medina.

"A veces necesitás a tu familia. A mi mamá. Yo nunca extraño, pero a veces necesitaría estar un ratito con ellos". G-plus

Sumida en llanto, Julieta le respondió: "Sí, pero a veces necesitás a tu familia. A mi mamá. Yo nunca extraño, pero a veces necesitaría estar un ratito con ellos".

Al ver a su compañera quebrada, La Tora la contuvo, dándole un abrazo y con afectuosas palabras de aliento.

JULIETA POGGIO SE HARTÓ DE AGUSTÍN EN GRAN HERMANO 2022

El reingreso de Agustín Guardis a la casa de Gran Hermano 2022 incomodó a muchos de sus compañeros y, con el correr de los días, sacó de quicio a Julieta Poggio.

Luego de analizar la conducta de Frodo, quien se jacta de ser un gran estratega, la modelo se despachó sin filtros contra él, en diálogo con Romina Uhrig, Thiago Medina y Daniela Celis.

"Es terrible, siempre tiene que contradecirte. Él te contradice para sacarte, para ponerte de mal humor, ¡y conmigo lo logra! Me pone del mal humor", le dijo Julieta a Romina, en la cocina, la semana pasada.

Lejos calmar a Poggio, Uhrig asintió y echó más leña al fuego: "Sí, lo hace a propósito, para que te enojes y quedes en evidencia".

"Sí, aunque sea con una pelotudez. El otro día le dije que no me gustaba la armónica. Y él me dice 'es un instrumento hermoso'. ¡A mí no me gusta! ¡Que se calle! A todos les quiere meter miedo. Se hace el que sabe de las placas. El estratega", recordó la modelo, enojadísima.