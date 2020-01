El desconsolado llanto de Cinthia Fernández fuera del aire de LAM tras ver a Martín Baclini con otra mujer

Para el primer programa de 2020 de Los Ángeles de la Mañana mostraron un video de Martín Baclini con una chica rubia sentada sobre su falda, a bordo de una camioneta repleta de gente después de una fiesta. Las imágenes hicieron que Cinthia Fernández, su expareja, rompa en llanto e incluso cuando no estaba al aire continúe quebrada.

La cuenta de Instagram del ciclo de espectáculos mostró el detrás de escena de las lágrimas de la panelista, siendo consolada por Mariana Brey, acompañada por Matilda Blanco y Majo Martino. Allí aparece Cinthia llorando desconsoladamente mientras busca calmarse.

“Fue un día muy especial, Año Nuevo y me acordaba del que habíamos pasado todos juntos y es inevitable. Pero él no está haciendo nada malo y me duele igual. Lo extraño, yo no dejo de amar de un día para el otro”, había asegurado Cinthia después de ver las imágenes de su ex. “Yo pensé que íbamos a volver. Me duele verlo así. Justo ese día tuvimos una charla en la que nos dijimos cosas re lindas. Yo le hice un regalo que sentí hacerlo, estuve horas haciéndole un video. Pero levantarme y ver eso… encima me enteré tarde. Y la gente me manda fotos”, se lamentó Cinthia Fernández.