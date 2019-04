El descargo de Nicolás Paladini, procesado y embargado tras una denuncia de la AFIP: la reacción de Rocío Guirao Díaz en las redes

En las últimas horas trascendió que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) le inició una demanda a una empresa vinculada a Nicolás Paladini (41), el esposo de Rocío Guirao Díaz (34), por la cual sufrió un embargo de un millón de pesos y la inhibición general de sus bienes por decisión del Juzgado Federal 3 de Rosario. El delito por el que fue imputado el empresario fue "aprovechamiento indebido de tributos", en el marco de un presunto fraude al fisco por medio de la presentación de facturas apócrifas.

En concreto, se acusó a Biocom S.A. de operar a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas y así quedarse con dinero de forma ilícita. Indignado tras la resolución de la Justicia, el martes el empresario salió a contar su verdad en Nosotros a la Mañana: “Estoy tranquilo, me pone un poco triste la forma en que los medios tomaron la noticia, porque no tiene nada que ver. El proceso judicial no es algo que me preocupe. Sí me preocupa cómo se manejan los medios y que digan cualquier cosa, como que estoy relacionado con facturas apócrifas, que soy un deudor. Son todas blasfemias".

Luego, Paladino explicó los detalles de la causa que se remonta a 2007, surgida a partir de la comercialización de soja tanto en el mercado interno como para exportar hacia Chile. Ante la aclaración de Sandra Borghi de que los medios solo replicaron la información en base a lo que consta en los expedientes, el dueño de la empresa de embutidos que lleva su apellido.admitió: “Lo del proceso judicial está más que claro y mis abogados están apelando. Pasa que como nosotros le comprábamos a un productor, que después tuvo problemas con la AFIP por tener facturas apócrifas, la AFIP empezó a investigar a todos, pero como de los que le comprábamos a esta persona uno era Gómez, otro era Pérez, la AFIP fue contra Paladini. Ahí arrancó el proceso, justo cuando a mí me tocó ser presidente de la compañía”.

“El argumento de la AFIP es que nosotros tendríamos que haber comprobado que esta persona tenía los silos, la mercadería y el volumen productivo para entregar esa cantidad de soja que le comprábamos. Pero si en ese momento el productor estaba habilitado a vender, es un problema de la AFIP que no haya controlado, porque me habían autorizado a comprarlo”, sintetizó Nicolás Paladini.

Por otra parte, Rocío Guirao Díaz se abstuvo de opinar sobre el tema, pero replicó en sus redes sociales el descargo del padre de Aitana (9), Indio (8) y Roma (2).