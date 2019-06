El descargo de Luis Ventura contra Marcela Baños: "No soy ni inútil, ni corrupto, ni maltrato a las mujeres"

La última emisión de Intrusos tuvo a Marcela Baños dando una escalofriante confesión de que había sido violada a los 21 años en varias oportunidades. Pero no fue todo. También la conductora de Pasión se refirió a su renuncia a Intrusos en 2014 y responsabilizó a Luis Ventura de su decisión al que acusó de haber maltratado a una mujer en el programa. Ahora el periodista salió al cruce desde Incorrectas.

"A mí me llama la atención que me invoque porque yo no me hablo ni me saludo con ella desde el momento que yo me fui. Yo se lo dije a ella, la llamé por teléfono porque me parecía que me dirigía la responsabilidad de su renuncia, porque tengo entendido que ella tomó la decisión de irse. Pero de la misma manera que cuenta esto a mí me parece que tendría que ser mucho más amplia y decir por qué no se fue antes, cuando maltrataron a muchas mujeres adentro del grupo", empezó diciendo Ventura en su descargo.

"Estoy cansado de que me traten de inútil y de corrupto en la pantalla y que alegremente todo pase. No soy ni inútil, ni corrupto, ni maltrato a las mujeres. No las maltrato por una cuestión de educación, en mi casa me enseñaron eso". G-plus

"Yo tengo entendido que en determinado momento, en un camarín, hubo una situación donde dijeron ‘te voy a sacar el embarazo a patadas’. Ella lo sabía y lo supo, entre otras cosas. O cosas muy duras como el día que ella tuvo una discusión en un camarín insignia, donde ella y otra compañera de trabajo a los gritos con la tercera persona hablaban de cosas sexuales y de situaciones, en un griterío que del tercer piso a la planta baja se enteró todo el mundo, incluso gente que pasaba por la calle por los gritos que se daban. Entonces, ya que ella quiere blanquear y decir la verdad, la verdad se cuenta toda, no una parte", reveló, picantísimo algunas internas del ciclo de espectáculos.

"Me da la impresión que ella enmascara lo que le pasó a ella, enmascara todo esto con mi nombre, porque es más fácil. Yo hasta ahora he guardado silencio, pero no me callo más. Porque estoy cansado de que me traten de inútil y de corrupto en la pantalla y que alegremente todo pase. No soy ni inútil, ni corrupto, ni maltrato a las mujeres. No las maltrato por una cuestión de educación, en mi casa me enseñaron eso", enfatizó.

"Puedo discutir, puedo disentir, puedo tener diferencias como las tengo con ella y las tuve, porque yo estuve atendiendo a su padre durante todo lo que ella duró en Intrusos, porque nadie le daba pelota. El único tipo que no le faltaba el respeto, que le daba participación, que la ayudaba, porque en el mundo del chimento, era una primaria, básica. No sabía abrir la boca, no trajo una primicia, nadie entendía por qué estaba sentada ahí, pero yo la ayudé siempre”, chicaneó el periodista.

“Hay cosas que muchas veces uno calla y elige el silencio. Todo el mundo sabe que lo que yo digo es cierto. Todo lo que dije es cierto, y hay más, y me voy a seguir guardando porque yo tengo códigos, porque yo no hablo, pero si me vienen a buscar me encuentran. Si quieren saber más, donde quieran y cuando quieran", finalizó Luis Ventura contra Marcela Baños.