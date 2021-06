El descargo de Jimena Barón tras las críticas por dedicarle un tema de desamor a Osvaldo: "Algunos seguimos ahí y no podemos soltar"

Jimena Barón reclamó a sus seguidores tras ser criticada por su nueva canción, “Ya no te extraño”, en la que habla de sus ideas y vueltas con Daniel Osvaldo. A través de un vivo por su cuenta oficial de Instagram, la cantante se manifestó con sus fanáticos por su tema de desamor y les pidió que la dejen expresar sus sentimientos sin culpas.

“Estas son todas mis ideas locas, la letra, el cover, para esto estuvimos un rato pobre Fer. Gracias por bancarme, por estar, dejen de joder y escuchen a Luis Miguel que dice: No sÉ tú, pero yo no dejo de pensar… él puede extrañar a todas sus minas, Ricky Martin, todos”, comenzó el descargo de la jurado de La Academia en sus redes sociales.

"Karina (La Princesita) o yo le cantamos una canción a uno que no podemos olvidar y nos rompen las bolas. Bueno flaco, tenés una historia genial con tu ex, no son tóxicos, te felicito. Certificado, premio por no ser tóxicos no dan. Algunos seguimos ahí y no podemos soltar". G-plus

Luego, La Cobra continuó: “Ahora, Karina (La Princesita) o yo le cantamos una canción a uno que no podemos olvidar y nos rompen las bolas. Bueno flaco, tenés una historia genial con tu ex, no son tóxicos, te felicito. Certificado, premio por no ser tóxicos no dan. Algunos seguimos ahí y no podemos soltar”.

De todos modos, Jimena Barón agradeció a todos los que la acompañan en su crecimiento artístico pero dejó pasar el hecho de haber sido juzgada por la letra de la melodía: “Mínimamente, al menos, con todo lo que me pasa yo hago canciones. Así que no jodan más con eso y si joden, jodan a los chabones también. Los quiero”.