El descargo de la directora vocal de La Voz Argentina tras las acusaciones de fraude: "No me parece que tenga que justificar absolutamente nada"

En Intrusos (América) debatieron sobre La Voz Argentina (Telefe) y Rodrigo Lussich se refirió con fuerza a aquellos participantes que fueron elegidos por el jurado para que formen parte de sus equipos; aquellos que ya participaron en otros certámenes de canto. En Intrusos informaron que para formar parte de La Voz había que ser cantante amateur y no haber participado en otro concurso televisivo de canto.

Entonces, la directora vocal de La Voz, Virginia Módica, aclaró los tantos a través de sus stories de Instagram. "Me estoy haciendo famosa porque me está nombrando Rodrigo Lussich. Trabajo desde 2007 con el reality de High School Musical. Un montón de chicos que conozco talentosísimos... A La Voz Argentina, a no ser que hayas estado en un reality muy muy muy reciente, podrías haberte presentado en 200 millones de concursos y seguir intentándolo. ¿Qué tiene de malo?", preguntó, contundente.

Además, contó que incentivó a muchos de ellos para que probaran suerte en la nueva edición de La Voz: "En 2014 estuve la última vez en Dos al éxito. La gente estudia, se forma y puede presentarse a La Voz Argentina. Los alumnos de otros colegas y al chico que canta en la esquina con la guitarra mientras comíamos con mi amiga le digo 'Che, presentante que sos talentoso'. Obviamente les voy a decir que se presenten, que vayan con su número, que hagan su casting. Ah, y yo no estoy sentada en la silla".

Más sobre este tema Estalló el escándalo por la participación de Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti, en La Voz Argentina Otra polémica en La Voz Argentina: una de las participantes ganó un concurso televisivo hace algunos años

Con el objetivo de desdramatizar la situación, se despidió aclarando que no siente que tenga que justificar que quiera que los jóvenes talentos tengan una oportunidad.

"Luego se tienen que enfrentar a ese jurado maravilloso que tenemos. Pero por supuesto siempre voy a promover que la gente con talento sea vista y escuchada una y otra vez. No me parece que tenga que justificar absolutamente nada. Sí, si encuentro a alguien que es buenísimo le digo andá a La Voz Argentina...", sentenció.

¿Qué dirá Rodrigo?