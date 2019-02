A pocas horas de que se conozca la trágica muerte de Natacha Jaitt, los canales de noticias dedicaron horas de su programación a contar detalles del fatal descenlace. Y la visita de Carolina Papaleo al programa de Mauro Viale en A24 despertó el enojo de Ulises, hermano de la mediática.

"Vos dijiste que ella tenía un virus", había sido la frase que la actriz le lanzó al conductor al aire. Y luego de que Viale desestime sus dichos, agregó: "Pero dijiste que tenía un virus. Yo no hablé de eso porque es parte de su intimidad, pero deduzco que tenía HIV. Entonces, si no lo decimos, parece que es un tema tabú hablar del HIV. Y como el organismo es sistémico, todo está relacionado con todo, es importante entender la vida de la persona y cómo llegó a ese final".

Esas declaraciones tomaron tal repercusión que Ulises hizo un anuncio en Nosotros a la Mañana: "Hay muchos estudios privados que están rondando y son falsos. No voy a entrar en ese terreno porque es privada la salud de mi hermana. A la que hable de ese tema, como fue el caso de (Carolina) Papaleo, ya se le iniciará una demanda".

Enterada de sus intenciones, la artista hizo su descargo en Incorrectas, donde es panelista: "Cuando fui al programa de Mauro estaban diciendo que Natacha tenía una enfermedad, un virus. Y cuando los médicos empezaron a decir que el cuerpo es sistémico y que ella había fallecido por un combo, yo me di cuenta de que estaban hablando del HIV pero no se nombraba la palabra", comenzó diciendo.

"La hija de una amiga mía estaba en el Tornú y Natacha entró con un cuadro que me dijo 'no se murió de casualidad'. Me dijo 'soy palabra autorizada. En el Tornú entro hace dos meses por una descompensación por la enfermedad, no digamos cuál. Tenía una patología pulmonar y cerebral'". G-plus

En ese momento, Moria Casán tomó la palabra: "¿Por qué lo estigmatizan, si todo el tiempo se habla de concientizar a la gente en el uso del preservativo? ¡Chicos, ahí sí que quieren embarrar la cancha y en vez de aclarar, oscurecen!".

Luego, Carolina continuó: "Entonces, dije '¿por qué no decimos la palabra? Porque si no, es un tabú'. Alguien que está consumiendo sustancias puede no estar en sus cabales, no cuidarse y contagiarse una enfermedad como ésta. Por eso lo dije. No te puedo decir cómo se me vinieron encima en las redes".

Una vez más, Casán intervino: "Lo que dicen en las redes te tiene que chupar los huevos que no tenés. No me importa el horario ni nada, me supera la contradicción, la basura y todo este mamarrachismo. Si no podemos mencionar enfermedades, por favor... La idea es concientizar. Hablemos del cáncer, hablemos del HIV, hablemos del preservativo, que hay que protegerse y cuidarse".

"La paradoja es que el hermano, en vez de estar preocupado por todo el cuadro de cómo falleció la hermana, este más preocupado porque yo dije que (Natacha) tenía HIV". G-plus

Por último, Carolina Papaleo cerró: "Después te voy a mostrar información de una amiga mía, que la hija estaba en el Tornú y que Natacha entró con un cuadro que me dijo 'no se murió de casualidad'. Me dijo 'soy palabra autorizada. En el Tornú entro hace dos meses por una descompensación por la enfermedad, no digamos cuál. Tenía una patología pulmonar y cerebral'. La paradoja es que el hermano, en vez de estar preocupado por todo el cuadro de cómo falleció la hermana, este más preocupado porque yo dije que (Natacha) tenía HIV".