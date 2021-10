Desafiante respuesta de Alejandra Maglietti a Wanda Nara tras opinar de la polémica con China Suárez: "Yo puedo opinar de lo que se me cante"

Alejandra Maglietti volvió a responderle de forma desafiante a Wanda Nara después de opinar acerca de la polémica con la China Suárez y Mauro Icardi. En Bendita, la modelo fue contundete con la empresaria, con quien protagonizó un cruce en las redes sociales tras el escándalo.

“Me parece que el maltrato o lo de boludita es innecesario, en todo caso es un poco fuerte. Fue una opinión mía previo a que ella mostrara las pruebas, yo no tengo por qué defender a la China Suárez a la que ni si quiera conozco. Fue una opinión personal mía respecto de la manera en la que se estaba desenvolviendo la noticia, esta boludita al menos fue a la universidad”, expresó.

Luego, Maglietti manifestó que comentó acerca del tema porque ellos lo hicieron público: “Uno forma una opinión de lo que está pasando porque los mismos protagonistas lo exponen, si uno no quiere nadie hable, no lo cuentes. Yo puedo opinar de lo que se me cante porque ellos lo hicieron público, yo no estoy metiéndome en la vida de ella ni opinando de algo que ella no mostró. Estoy esperando el mensaje directo”.