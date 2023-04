Desafiante postura de Jey Mammon: "No necesito abogado, salvo que decida accionar"

Por más que Jey Mammon se haya propuesto desconectarse de las repercusiones mediáticas de la denuncia prescripta de Lucas Benvenuto, por tres supuestas violaciones contra el joven cuando tenía 14 años, el exconductor de La Peña de Morfi sigue cavilando en España sus pasos legales a seguir.

"Yo hoy no necesito un abogado, salvo que decida accionar", advirtió Juan Martín Rago en referencia a que la causa que había iniciado Benvenuto por la que quedó sobreseído, y que en todo caso él podría ser quien motorice medidas contra Lucas por "calumnias e injurias" o "falsa denuncia".

Por eso, explicó ante Socios del Espectáculo: "Fernando Burlando fue abogado defensor en su momento, y ahora, en este caso sería quien quisiera que me represente como querellante. Pero si me preguntan, todavía no tomé una decisión".

"Juro que quiero ahora quiero pensar en nada", cerró Jey Mammon sobre el polémico caso que planteó tanto en los medios como en la Justicia Benvenuto.

JEY MAMMON ANALIZA CÓMO SEGUIR SU DEFENSA DE LUCAS BENVENUTO

"Depende de lo que yo decida hacer quién va a ser mi abogado. Tendría que ver quién me representa", siguió reflexivo Jey Mammon en plena ebullición por la entrevista que el martes Lucas Benvenuto le dio a Karina Mazzocco para A la Tarde.

"La verdad es que estoy intentando poner mi cabeza en apagado hasta que decida qué voy a hacer", insistió en su charla con Mariana Brey.

Al final, Jey Mammon se jactó de la amabilidad de los compatriotas que se cruza en Madrid: "Los argentinos acá me tratan con mucho amor".