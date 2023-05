Desafiante advertencia de Jey Mammon tras el escándalo con Lucas Benvenuto: "Tienen que responder"

Una caminata de Jey Mammon por pleno Palermo sirvió para que el ex conductor de La Peña de Morfi reivindicara su inocencia y advirtiera por la contraofensiva judicial que encarará en breve contra quienes considera que lo difamaron por las repercusiones de la denuncia prescripta que le había hecho Lucas Benvenutto.

"Hace rato que estoy en la vida normal", enfatizó Juan Martín Rago.

En esa misma tónica, continuó: "No hay un nuevo Jey Mammon, es el mismo de siempre. (…) Sigo siendo igual que siempre, y pensando igual que siempre no sé cuál es el cambio que se ve".

"Fue una patada en la cabeza de la cual te tenés que levantar. Sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los mismos. No cambia, uno por ahí se siente más sólido porque está de pie", cerró Jey Mammon.

LA EXPLOSIVA ADVERTENCIA DE JEY MAMMON CONTRA LOS MEDIOS QUE CUBRIERON SU ESCÁNDALO

En ese punto, Jey Mammon fue vehemente en cuanto a sus deseos de regresar a trabajar como antes: "Seguramente que vamos a volver a la televisión".

Entonces, cuando el periodista le preguntó por su inminente ofensiva judicial, Juan Martín Rago comentó: "No me gusta anticipar lo que va a pasar. Cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar. Mientras tanto, hablen con los abogados si quieren. Ellos les pueden contar".

Aunque luego, Jey Mammon fue contundente respecto de quienes tomaron como verdadero el fuerte testimonio que Lucas Benvenuto presentó ante la Justicia en su contra por abuso sexual: "Todas las personas que hayan mentido, o se hayan hecho dueñas de una mentira, tienen que responder frente a esa mentira".