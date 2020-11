Denise Dumas relató cómo superó el coronavirus: "Perdí el olfato y el gusto, la comida se parecía a masticar cartón"

La mesa de Juana Viale tuvo como invitada a Denise Dumas, quien hace un mes retornó a su trabajo en la tele tras dar positivo de coronavirus junto a Campi y todos sus hijos. En Almorzando con Mirtha Legrand habló de los síntomas que tuvo y la forma en que se organizaron en su familia.

"Es una enfermedad que genera cosas raras. Las personas se solidarizó mucho porque como uno no puede salir a ningún lado depende cien por ciento de la bondad de la gente", aseguró la conductora de Hay que ver. "Vino mi prima Silvi a ayudarnos, que siempre me dice que tengo que comprar en un mayorista y fue su momento. Me hizo una compra mayorista que todavía me dura. Hace un mes me curé y sigo teniendo cosas. Y después, los vecinos y gente que vive cerca", destacó, los gestos.

También la animadora se refirió a los síntomas del virus que experimentó y que incluso todavía tiene su marido. "Lo del olfato es muy impresionante. Yo perdí el olfato y el gusto, es como estar masticando cartón. Parece esa sensación cuando vas al dentista que tenes la boca dormida, eso sí es impresionante", contó. "Y mi marido todavía no recuperó ni el gusto ni el olfato. Todos tuvimos síntomas distintos, uno fiebre, otro dolor de cabeza, pero lo del olfato no hay con qué darle", finalizó Denise Dumas.