Delicada declaración de Nicole Neumann tras las acusaciones contra Mica Viciconte: "Mis hijas empezaron a hablar"

Nicole Neumann se volvió a mostrar muy angustiada pero firme durante una nota con Los Ángeles de la Mañana en medio de la nueva polémica que protagoniza con su exmarido, Fabián Cubero, y la novia del exfutbolista, Mica Viciconte.

Después de que Cubero la denunciara por no entregarle a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna en tiempo y forma, ella le envió un mensaje a Karina Iavícoli que decía: “Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'”.

Más sobre este tema Dura acusación de Nicole Neumann contra Fabián Cubero y Mica Viciconte: "Les depilaron las piernas a mis hijas"

Mientras la acusación angustió mucho a Mica, quien se mostró quebrada en televisión y negó cualquier tiop de maltrato, LAM fue en busca de la palabra de Neumann. Primero, la top aseguró: “Yo respeto a mis hijas así que no tengo absolutamente nada que decir. Paz para todo el mundo, yo por respeto a mis hijas no voy a hablar de su papá. Están mis hijas en el medio, me parece una falta de respeto hablar del padre”.

Al ser consultada sobre el estado de ánimo de sus hijas, Nicole lanzó una frase fuerte: “Espero que sí. Por lo menos empezaron a hablar”. G-plus

Pero luego cuando le preguntaron si había escuchado el testimonio de su exempleada que salió a defender a Mica, ella respondió contundente: “Chicos, yo les creo a mis hijas. ¿Está bien? Le creo a mis hijas”.

Luego, Maite le preguntó si la depilación de las niñas había marcado un límite, ella respondió: “Fueron un montón de cosas”. Es más, al ser consultada sobre el estado de ánimo de sus hijas, Nicole lanzó una frase fuerte: “Espero que sí. Por lo menos empezaron a hablar”.