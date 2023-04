Delfina Gerez Bosco contó cómo vive ser la única mujer en las instancias finales de El Hotel de los Famosos 2: "Me llevo bien con los chicos"

En medio de las instancias finales para que se conozca quién será el gran ganador de El Hotel de los Famosos 2, Delfina Gerez Bosco habló con Carolina “Pampita” Ardohain, Chino Leunis y el resto de sus compañeros sobre cómo vive ser la única mujer en esta instancia del certamen.

“Delfi, sos la única mujer sobreviviente de esta historia. ¿Cómo la vas llevando? ¿Cómo vas fusionando con el resto de tus compañeros?”, fue la pregunta con la que el conductor quiso ahondar más en cómo se siente Delfina.

Fue entonces que la concursante se sinceró: “Yo creo que soy la que más aguantó porque soy bastante ‘varonera’ en algunas cosas. No sé usa más esa palabra, ¿viste? Yo me llevo bien con los chicos, y los chicos me toman como uno más”.

“Al ser la última chica en pie, en esta parte de la final, con cualquiera de los hombres con lo que tenga que competir va a ser un honor y un desafío personal”, dijo a lo último, a solas frente a las cámaras, feliz de todo lo que logró hasta ahora en el programa de eltrece.

YASMÍN CORTI QUEDÓ ELIMINADA DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2 POR TERCERA VEZ

Luego de un arduo desafío en el que dirimió su permanecía con Damián Ávila, Yasmín Corti se convirtió en la nueva eliminada de El Hotel de los Famosos 2, en medio de las instancias finales para que se conozca quién será el gran ganador de esta edición.

“Lamentablemente Yas, tu aventura llegó hasta acá y tenés que abandonar el Hotel”, fue el anuncio que hizo Carolina “Pampita” Ardohain, antes de que la participante tenga abandonar el programa de eltrece.

Fue entonces que la bailarina se despidió de sus compañeros: “Sinceramente, no me puedo quejar. Fue una experiencia maravillosa. Estoy en paz y contenta, porque yo no me llegaba ni a ser finalista”.

“Para mí, el premio es el aprendizaje. Fue un desafío, no solo en los juegos, sino las pequeñas grandes cosas como cuidar un lugar, lavar y cocinar; y me subió la energía vital estar acá. Estoy feliz, feliz, feliz. Yo creo que el Hotel es un antes y un después en la vida de cada uno, sin dudas”, cerró Yas, agradecida por la experiencia.