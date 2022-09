Débora D'Amato renunció sorpresivamente al programa de Karina Mazzocco: "No lo estaba disfrutando"

Este viernes Débora D'Amato (48) se despidió de A la tarde, y se sinceró al final del programa sobre cómo su segundo embarazo influyó en su decisión de tomarse una licencia.

"Este cuerpito de verdad no da más", explicó la panelista tras aclarar que tiene fecha de parto para "mediados o fines de noviembre".

Luego, la periodista agradeció la comprensión de la producción: "Mi cuerpo de verdad no da más. De verdad, no quiero irme porque es muy difícil ser feliz en un trabajo. Para mí venir es una fiesta todos los días".

Más sobre este tema Débora D'Amato sufrió una descompensación y debe hacer reposo por su embarazo: "Mi panza primero"

DÉBORA D'AMATO JUSTIFICÓ SU LICENCIA POR EMBARAZO

Madre también de Lola (3 años y 10 meses), Débora D'Amato reconoció sus limitaciones para descansar hasta el nacimiento de Charo.

"Para mí no trabajar es durísimo, pero hay que entender que embarazada estuve dos veces en la vida y no estaba disfrutándolo ya. Porque no doy más", afirmó.

"Me pesa, me duele. No me puedo levantar, no sé si porque tengo la pansa muy alta o las lolas muy grandes", cerró Débora D'Amato con humor.