Confirman el romance de Débora Bello con Nico Riera: "En la primera cita, él la llevó a un hostel"

El romance de Débora Bello (45) y Nicolás Riera (36) sorprendió luego de que Diego Torres (51) blanqueara la separación de la madre de Nina (9), y Rodrigo Lussich dio detalles inéditos.

"La primera cita de Débora Bello y Nico Riera en Miami fue en un hostel", afirmó el conductor de Socios del Espectáculo.

Entonces, Adrián Pallares contó entre risas: "No sabemos si pasaron a la habitación, porque vieron que a veces hay 40 personas en un hostel. Tal vez fue en el lobby…".

"Ella parece que muere de amor. A partir de ahí empieza toda esta relación, y ahora ya tienen fecha de luna de miel", continuó Pallares respecto de la relación que tuvo su primer indicio cuando la modelo y el actor habían coincidido esquiando en Aspen, Estados Unidos.

Al final, Rodrigo Lussich aseguró que el 17 de mayo Nicolás Riera y Débora Bello se encontrarán en Costa Rica, al mismo tiempo que Diego Torres dará sus recitales en Buenos Aires.

LA PRIMERA CITA DE DÉBORA BELLO Y NICO RIERA

El hecho de que Nicolás Riera llevara a un hostel a Débora Bello a un hostel generó un insólito debate en Socios del Espectáculo.

Así fue que Adrián Pallares justificó el ecléctico estilo del ex Casi Ángeles: "Él es un bohemio, que le gusta Aspen, pero que también le gusta El Bolsón".

"Se hace el surfer y eso garpa", opinó Paula Varela.

Aunque para Mariana Brey la personalidad aventurera de Nicolás Riera no le copó tanto como a Débora Bello: "A mí un hostel me da triste. Ya la palabra Hostel me tira para abajo".