Darío Lopilato y sus deseos de tener una familia numerosa: "Quiero siete hijos, pero no sé si alguien me lo va a bancar"

Además de enamorar al público con el talento que le imprime a cada uno de los personajes que interpreta en la ficción, Darío Lopilato se ganó el cariño del público al abrir su corazón y compartir sus sentimientos sin tapujos.

En esta oportunidad, el actor reconoció que su deseos de convertirse en papá es muy fuerte: "Me gustaría tener hijos pero es algo que se va a dar. Por ahora, disfruto al máximo de mis sobrinos (Noah, Elías y Vida, los hijos que Luisana tiene con Michael Bublé) y si viene uno mío, será más que bienvenido", contó el hermano de Luisana Lopilato en diálogo con Pronto.

"Quiero una familia numerosa pero no sé si existe alguien que me quiera bancar con siete hijos. No siento que me corra el tiempo ni mucho menos. Cada cosa se irá dando en su momento". G-plus

"Los tiempos personales se van acotando un poquito con el trabajo y se va postergando, pero claro que a futuro me veo con hijos. Es más, quiero tener siete", agregó.

Y reforzó su idea: "Sí, quiero una familia numerosa pero no sé si existe alguien que me quiera bancar con siete hijos. No siento que me corra el tiempo ni mucho menos. Cada cosa se irá dando en su momento".

Por último, Darío habló de la tan esperada vuelta de Casados con hijos: "Ahora estoy enfocado en el musical que se viene y en la vuelta de Casados con hijos, que está muy avanzado. Hay muchas y muy grandes posibilidades. Me entusiasma mucho pensar en volver a trabajar con mi hermana".