Darío Barassi relató el susto que vivió arriba de un avión por la niebla: "El aterrizaje fue durísimo"

Darío Barassi, que la rompe como conductor de 100 argentinos dicen, vivió un tremendo susto arriba de un avión por la niebla.

Tras el "durísimo" aterrizaje, Darío posteó en Instagram una foto del avión en el que viajó y se mostró muy agradecido por haber llegado sano y salvo a su casa.

"Gracias a mis chicas, gracias a ese piloto. Qué bueno estar en casa, estoy sensible", dijo en Instagram, sincero.

DARÍO BARASSI RELATÓ EL SUSTO QUE VIVIÓ EN UN AVIÓN

"Niebla imposible. Todos los vuelos cancelados. Cambiamos de aeropuerto. Esperamos 5 horas. Finalmente volamos. El aterrizaje fue durísimo. No se veía nada".

"Azafatas brindando calma. Aterrizamos. Yo estaba sentado adelante porque gordito, abre la puerta el piloto, le doy la mano y me dice algo así como que no me gaste en agradecer, que su misión era traernos a casa".

"Y me emocionó. Durante todo el vuelo pensé en mis mujeres. Como mira mi mujer, como se ríe mi enana y como salta la pequeña en la panza", cerró Darío remarcando una y otra vez que la situación lo sensibilizó.

¡Solo un susto!