Darío Barassi, emocionado al recordar el beso "baboso" que le dio su hija: "Me dijo que era para que me dure todo el día"

Como ocurre todas las tardes en eltrece, Darío Barassi abrió su 100 argentinos dicen con un monólogo humorístico que tiene mucho de autorreferencial, y lo cerró con una anécdota muy amorosa que vivió con su hija Emilia antes de salir rumbo al trabajo.

“Necesito cariño, porque estoy débil hoy. Necesito vacaciones de vuelta”, advirtió Darío mientras aún resonaban los aplausos del público en el inicio del programa de este miércoles.

“Lo mejor que tengo, que son los tobillos, que son una cosa soñada, los tengo lastimados”, agregó,

Más sobre este tema Darío Barassi tuvo que ser rescatado tras quedarse atrapado en un ascensor: "Hoy volví a nacer"

LA ANÉCDOTA SÚPER TIERNA SDE DARÍO BARASSI CON SU HIJA EMILIA

“Hoy jugué al tenis, y los tengo heridos. Me duelen los pies. Ahí me hicieron una biopsia y me dieron el resultado hoy. ¿Sabés qué es? ¡Obesidad!”, remató Darío, fiel a su estilo desenfadado. “¡Voy a hacer una interconsulta de acá a la China, ja, ja, ja!”, cerrró.

“Otra cosa: hoy antes de venir acá, mi hija me dio un beso con mucha baba. Le digo ‘Pipi, ¿por qué con baba?’. Me dice ‘Es para que te dure todo el día’”, dijo, y de inmediato transformó su rostro en la imagen del llanto conmovedor.

“¡Qué feo es llorar así! Imaginate en un velorio”, concluyó Darío Barassi, que no pudo evitar limpiar las lágrimas que le quedaron en los ojos por el momento que acababa de recordar.