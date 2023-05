Daniela Celis reveló por qué tardó en blanquear su relación con Thiago Medina: "Ahora nada nos va a separar"

Daniela Celis conversó en exclusiva con Ciudad Magazine sobre su presente sentimental y explicó en detalle los motivos por los que, a la salida de la casa de Gran Hermano 2022, negaba estar en pareja con Thiago Medina, con quien tuvo una importante conexión dentro del reality.

En entrevista con este portal, la bella morocha, que se encuentra actualmente de viaje con su novio en Brasil, con quien está cumpliendo 3 meses de formalidad, contó que decidieron no revelar la continuidad de la relación cuando volvieron a su vida normal por varios factores.

Daniela explicó cómo se dieron las cosas entre ella y Thiago, una vez que salió de la casa. "Desde que salí, Thiago estuvo conmigo. El día que se terminó mi aislamiento fue al hotel, estuvimos juntos y no nos separamos nunca más. En su momento dijimos que no estábamos juntos, a los medios y en todos lados, para que haya un stop, porque la gente se adueñaba de la relación y nosotros nos estábamos conociendo recién afuera de la casa".

"Había mucha opinión, mucho hate y también mucho amor, entonces decidimos resguardar el vínculo para que nada lo estropee. Fue lo mejor que pudimos haber hecho porque realmente nos afianzó como pareja. Hoy estamos cumpliendo 3 meses y entendemos que nada nos va a separar, así que podemos gritar al mundo que nos queremos y que juntos estamos muy bien", siguió.

Sobre su participación en la casa y la posibilidad de volver a entrar en otra edición, Daniela fue contundente: "Me hubiera gustado quedarme un poquito más, pero con volver a entrar tuve mi segunda oportunidad, no me la esperaba".

"Si volviera a entrar a un Gran Hermano, me encantaria ir a jugar, siendo fiel a los míos, pero no me juntaría con nadie. Jugaría sola si volviera a entrar. Haría un nuevo juego, no me enamoraría de nadie tampoco", añadió Daniela. "La verdad no esperaba enamorarme dentro de la casa, para nada. Me llevo un novio y dos amigas. La casa me dejó muchas sorpresas y me cambió la vida".

