Daniel Osvaldo 'escrachó' a Jimena Barón con una foto de entrecasa: "Alto look clavó"

Transitando la extendida cuarentena bajo el mismo techo, Jimena Barón (33) y Daniel Osvaldo (34) disfruta del nuevo vínculo que lograron construir por el bien de su hijo, Morrison (6), tras la conflictiva separación en 2016.

De regreso a la casa del futbolista, tras pocos días en su departamento por motivos de controles de salud, la artista arribó a la casa ubicada en Banfield con un enorme bolso y Osvaldo no se privó de chicanearla en Instagram: "Le voy a hacer un video. Chicos, yo me acabo de tropezar con este bolso. Ella (Jimena) me dijo 'llevo una mochila'. ¡Dale! Se mudó, ¿me estás jodiendo?", dijo Daniel, haciendo uso del humor, mientras enfocaba un bolso muy grande.

"No sé por qué traje esta ropa, en serio. No puedo hacerme la sexy, ¿o sí?", evaluó Jimena, con humor. G-plus

Pero la cosa no quedó ahí, al verla con una llamativa indumentaria de entrecasa, Osvaldo la “escrachó” con picardía en su red social: "Alto look clavó Mabel", escribió el futbolista en la foto de Jimena, a la que le anexó un emoji de carita enamorada. En la imagen, Barón está con una ropa deportiva sexy, ojotas, un peinado “despeinado” y una copa de vino tinto en su mano.

Por su parte, Jimena Barón también se tomó a gracia la ropa que llevó a lo de Daniel Osvaldo, con quien aclaró que no se reconcilió como pareja tras los rumores: "No sé por qué traje esta ropa, en serio. No puedo hacerme la sexy, ¿o sí?".