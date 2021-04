Daniel Aráoz se le plantó al jurado de MasterChef por sus críticas: "Lo que dicen me suena agresivo o desagradable"

Este martes Daniel Aráoz regresó a MasterChef Celebrity 2, luego de quedar al borde de la eliminación en la gala del domingo. Pese a este antecedente, el actor no logró dar en la tecla con su plato y como si fuera poco se le plantó al jurado tras sentirse ofendido por las críticas hacia un plato al que bautizó como su padre.

“Juancito”, nombró Daniel a unas costillas de cerdo con puerro, apio, melón, granada y maracuyá, las frutas tropicales que le tocaron en suerte en la repartija del inicio. Pese a que tenía una presentación atractiva, tanto Germán Martitegui como Damián Betular y Donato de Santis coincidieron en que el plato no quedó del todo bien.

“Yo no entiendo lo que quisiste hacer porque parecen cosas por separado que no están integradas en un plato”, le dijo Martitegui, en tanto que Donato le pedía que no se frustre al observar su gesto adusto.

“No, no me frustro, pero al haberle puesto el nombre de mi viejo ya lo que ustedes me dicen me suena mal. Me suena agresivo o desagradable”, dijo Aráoz de manera frontal, tal como hizo Andrea Rincón este lunes.