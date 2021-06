Dani La Chepi reveló por qué no quiere que Sol Pérez sea la campeona de MasterChef: "No me gustaría que gane porque ella no me gusta"

Pese a que iniciaron su relación de manera amistosa, Dani La Chepi y Sol Pérez terminaron convirtiéndose en furiosas rivales en MasterChef Celebrity 2, con cruces en vivo y en ciclos de espectáculos por igual. En Implacables, la influencer no se anduvo con vueltas a la hora de elegir a una candidata a ganar el certamen y dejó de lado a la modelo al afirmar que “no quiere que gane porque no le gusta”.

En diálogo con el ciclo de El Nueve, la influencer reveló que su candidata a convertirse en campeona de MasterChef es Georgina Barbarossa y justificó su elección. “Con ella hablo más que con mi mamá. Le dicen ‘La tía’ pero es como una mamá y me parece que se lo merece. Es una mina tan remadora de la vida, (…) y aparte cocina muy bien, aunque los chicos también. Gastón (Dalmau) y Cande (Vetrano), la verdad es que también me gustaría que ganen”, afirmó.

Rápida de reflejos, Dani La Chepi aseguró que “Sol Pérez no me gustaría que gane” y se rio junto a los panelistas de la rivalidad entre ambas. “¿Se venía la pregunta, no? Es que, para mí, los que se fueron se fueron. Ya está, te fuiste. En ese tiempo que no estuvo, tuvo tiempo para practicar, pero todos los demás no descansaron nunca”, justificó.

“¡No me gustaría que gane Sol Pérez porque no me gusta! ¡Quiero que gane Georgina o Candela pero no me gusta que gane Sol Pérez!”, cerró Dani La Chepi a pura risa.