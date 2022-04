Dani La Chepi habló a fondo sobre su separación de Javier Cordone: "Si hubo una infidelidad, no lo sé"

En medio de dolor por la muerte de su papá, Dani La Chepi habló de su comentada separación de Javier Cordone y de los rumores de infidelidad que no se hicieron esperar.

Tras dos años y medio de relación, decidieron separarse y ella, por primera vez, habló a fondo sobre los motivos que los llevaron a tomar esta drástica decisión.

Invitada al piso de LAM, Dani reveló: “Lo decidimos ambos, fuimos los dos, pero no es que nos sentamos y dijimos: ‘che ¿qué hacemos? ¿nos separamos?’... Fue como wow y pumba, pasó..."

"Pasa que durante dos años y medio nos separamos muchas veces, pero no lo publicaba”.

DANI LA CHEPI ENFRENTÓ LOS RUMORES DE INFIDELIDAD

La conductora admitió que es verdad que muchas mujeres le enviaron capturas de pantalla de mensajitos que Javier se habría mandado con ellas.

E hizo una tajante aclaración.

"No nos separamos por eso y si hubo una (infidelidad) no lo sé, de parte mía no. Una piba me mandó las capturas de que estaba hablando con él... Son muchos... y esta se encargó de que me llegara", sentenció.