A comienzos del 2021, Dani La Chepi era una influencer con poco más de dos millones de seguidores en las redes sociales, pero su participación en MasterChef Celebrity 2 la catapultó a una fama inusitada, y la hizo convertirse también en una de las ganadoras de Los Más Clickeados 10 Años.

Si bien Daniela Viaggiamari, tal su verdadero nombre, no logró llegar a la final de MasterChef Celebrity fue una de las participantes favoritas del público gracias a su buen humor, humildad y sinceridad; y con ella su hijita Isabella y su pareja, Javier.

Los motivos sobran para que sus notas sean de las más leídas en Ciudad Magazine, que decidió premiarla con un galardón.

DANI LA CHEPI AGRADECIÓ EL PREMIO LOS MÁS CLICKEADOS 2021

"¡Ah, me vuelvo loca, no lo puedo creer! ¡Qué felicidad! Parece que mis notas fueron muy clickeadas. No sé por qué, pero les agradezco mucho. Estos premios son un mimo al alma así que muchas gracias”, dijo Daniela, con el galardón en sus manos.

“Hoy se lo llevo a Isa para que mañana lo lleve al cole y haga chapa, ¿viste? ¡Gracias!”, anunció Dani La Chepi, feliz de haber ganado un premio que viene directamente de los clicks de la gente.