Dani La Chepi contó que sufre ciberbullying y expuso a una hater: "Me escribe todos los días"

Muy triste, Dani La Chepi contó a través de sus stories de Instagram que sufre ciberbullying. Cansada de recibir insultos a diario, la influencer expuso a una usuaria que todos los días le dedica terribles comentarios.

"Sos fea por dentro y por fuera, sos raquítica e infeliz. No engordás porque sos un manojo de histeria. Andá a un psiquiatra a que te mediquen, vas a ser más feliz", fue el mensaje que le mandó una seguidora y que Dani expuso en la red.

Cansada de esta situación, la influencer lamentó la actitud de esta persona: "Por favor, lean esta mujer. Todos los días me escribe, todos los días. Es espectacular. Se toma el tiempo de mirar todas las historias y comentarlas”.

Y aprovechó la oportunidad para darles a sus seguidores un valioso mensaje con respecto a las terribles consecuencias que puede ocasionar el ciberbullying.

“Laburen el autoestima todos los días porque estos seres existen en todos lados, no sólo en las redes. En tu laburo, con amigos, en familia y no me voy a cansar de repetirlo. Labúrenlo”, sentenció.