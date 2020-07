Damián y su increíble forma de desmoldar en Bake Off Argentina por la falta de tiempo: "Le grité y no lo vi más"

Este domingo, Agustina, Samanta y Damián protagonizaron la final de Bake Off, el gran pastelero y el primer desafío les puso los pelos de punta a todos ya que se trataba de una verdadera proeza de la repostería. El objetivo era cocinar una esfera de chocolate que escondía en su interior un postre que se descubre echándole una salsa caliente.

Los participantes disponían de muy poco tiempo para realizar los dos manjares por lo cual debieron maximizar sus acciones. En esto, el que llevó la delantera fue Damián, que en un momento demostró que es capaz de todo con tal de lograr el objetivo del reality de Telefe.

El participante fue a la heladera a buscar el molde de la esfera de chocolate pero como los segundos apremiaban, decidió desmoldarla ahí mismo, en el piso. "En un momento le grité 'amigo ¿cómo estás?' y no lo ví. No estaba en su estación, no sabía dónde estaba", contó Agustina sobre su compañero.