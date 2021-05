Damián Betular, irónico tras que Germán Martitegui lo acusara de copiarse en MasterChef: "Si hubiera talento, lo haría"

Los desafíos de MasterChef Celebrity 2 suelen sorprender no solo a los televidentes sino también a los participantes, e incluso a los jurados que este lunes tuvieron que participar de una prenda. Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular se pusieron al frente de tres equipos para cocinar huevos benedictinos, y los dos últimos retomaron el singular duelo que iniciaron en la última gala de eliminación.

Este domingo, Betular y Martitegui debatieron durante la devolución a Alex Caniggia sobre cuáles son las verdaderas papas españolas, una duda que varios colegas se dedicaron a explicar durante la jornada en diversos medios. Pero este lunes, Germán Martitegui dirigió a Caniggia y Claudia Fontán bajo la estricta mirada de Dolli Irigoyen, mientras que Damián Betular hizo lo propio con Cande Vetrano y Juanse.

“¡Que no te vean! ¡Que no te vean que están copiando ahí! Están muy mirones los de adelante”, le dijo Germán Martitegui a Alex cuando vio a Damián Betular merodeando sus estaciones de trabajo. “Lo único que copiaría sería talento, pero falta. Es el día en que me quieren ganar los dos. Ojalá tengan la suerte”, se defendió por su parte el pastelero, que no pudo ver cumplida su predicción dado que le gaño su rival por una abrumadora mayoría.