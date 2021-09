Damián Betular habló a fondo sobre los picantes rumores de pelea con Dolli Irigoyen: "Me reta y discutimos"

Feliz por su vuelta a la TV de la mano de la nueva temporada de Bake Off (Telefe), Damián Betular habló a fondo sobre los rumores de pelea con su compañera Dolli Irigoyen. ¿Hay pica en el programa por quién tiene más protagonismo?

En primer lugar, el pastelero aclaró que conoce a Dolli desde hace años y, aunque los une un vínculo mega especial, es verdad que a veces discuten pero que está todo súper bien entre ambos.

"Fue mi maestra mucho tiempo, trabajé con ella muchísimo. Dolli me sigue dando consejos para un montón de cosas, me reta, discutimos, charlamos", expresó, muy amoroso, en diálogo con La Once Diez/Radio de la ciudad.

Acto seguido, el pastelero dejó bien en claro que no es verdad lo que se dice y remarcó que a la jurado la considera su amiga.

"Tenemos una relación hermosa, como la que cualquiera tendría con una mamá que se aman pero a veces te peleás. Yo la quiero mucho a Dolli, es la mamá pollo, es una amiga”, cerró, contundente.