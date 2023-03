Damián Ávila, enojadísimo con Fernando Carillo tras un duro desafío en El Hotel de los Famosos 2: "Me parece que me debés unas disculpas"

Luego de un arduo desafío que les tocó atravesar en El Hotel de los Famosos 2, Damián Ávila encaró a Fernando Carillo frente a sus compañeros y los conductores Chino Leunis y Carolina “Pampita” Adohain y dirimieron sus diferencias tras el juego.

Así fue el ida y vuelta entre los participantes en el ciclo de eltrece:

Damián: -Quiero decir algo más. Fer, respeto mucho tus decisiones y me gustaría que respetes las mías. Vos sabés por qué hago las cosas, siempre tengo un por qué y cuándo te las expliques me vas a entender. Y por lo que me dijiste ahora, siento que me vas a tener que terminar pidiendo disculpas. Yo te pido disculpas por cómo te hablé, pero confiá en lo que te digo.

Fernando: -Si vos sentía que te tengo que pedir disculpas, yo te las pido con mucho gusto.

D: -Yo también te las pido por cómo te hable.

F: -¿Pero en qué sentís que te debo una disculpa?

D: -Mientras estoy jugando, que me empieces a gritar me molesta. Tengo una mala manera de decir las cosas, lo acepto y por eso te pido perdón.

F: -Disculpa, príncipe, nunca más te vuelvo a hablar en un juego.

D: -No. Una cosa es hablar y otra es gritarme.

¡Qué momento!

ROCÍO MARENGO Y DAMIÁN ÁVILA FUERON INTERRUMPIDOS MIENTRAS ESTABAN A LOS BESOS EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Rocío Marengo y Damián Ávila ya no se esconden. Después de dejar en claro la gran química que existe entre los dos, los participantes de El Hotel de los Famosos 2 decidieron darle rienda suelta a sus sentimientos. Sin embargo, en medio de un momento a puro mimo, los jóvenes fueron interrumpidos.

Ocurre que, ante la llegada de Chino Leunis al hotel, Emiliano Rella fue a buscar al modelo y la actriz al cuarto, donde estaban bajo las sábanas de una cama muy juntitos: “La verdad era un momento muy lindo en el que estábamos dando besos, tapados, y se escucha un ruido”, contó Damián.

Fue entonces que se vio a Emiliano entrando en cuarto: “Chicos, está el Chino y todos esperándolos. Literal”, dijo. Y Rocío agregó, algo incómoda por la situación: “¿Pero vos sos un padre o un gerente?”.

Después de aquel momento, los concursantes llegaron al living donde estaba el conductor y todos sos compañeros esperándolos y Damián sorteó la escena con un comentario pícaro: “A Rocío le bajó la presión y la estaba ayudando”.