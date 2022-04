Dalma Maradona explicó los motivos por los que no tiene niñera: "Quiero hacer todo yo con mi hija"

En la dulce espera de su bebita Azul, Dalma Maradona reveló por qué no contrató a una niñera para que la ayude en su día a día con Roma.

Buena onda con sus seguidores, tras haberle puesto los puntos a quienes la critican por no mostrar el rostro de su hija, Dalma aclaró por qué no tiene niñera.

Y remarcó que no está cerrada a la posibilidad de contratar a alguien, pero que por ahora prefiere cuidar sola de su hija.

"¿Por qué no te gusta tener una niñera?", le preguntaron a Dalma a través de sus stories de Instagram.

"No es que no me gusta. Decido no hacerlo porque quiero hacer todo yo con mi hija" G-plus

"No es que no me gusta. Decido no hacerlo porque quiero hacer todo yo con mi hija. Veremos hasta cuando puedo sostenerlo. Igual, mi mamá, mi suegra, mi hermana y los tíos me ayudan", contó la hija del Diez.

¡Por ahora, no!