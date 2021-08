Dalma y Gianinna Maradona, junto a Claudia Villafañe, arremetieron contra las hermanas de Diego: "Jamás nos quisieron porque somos tus hijas"

A 8 meses de la muerte de Diego Maradona, Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe se hicieron eco de las fuertes declaraciones de las hermanas del Diez, Ana, Kitty y Cali, en Debo decir, y arremetieron sin filtro contra ellas en un vivo de Instagram

“Yo no tengo nada que hablar de Claudia, lo único que digo es no las crió muy bien que digamos a Dalma y Gianinna porque nos faltan el respeto. Si nos llaman por teléfono no nos dejan hablar y ellas son muy irrespetuosas. Nos tratan mal. Siempre nos hicieron aparte”, dijo Ana, en ciclo de Luis Novaresio, al que fue junto a sus hermanas y con Matías Morla.

Lejos de dejar pasar dichas declaraciones, Dalma lanzó en el vivo que "jamás nos quisieron porque somos tus hijas", le dijo a Claudia. Igual de picante, Gianinna agregó: "Nunca se acordaron de llamar para un cumpleaños. Ni siquiera sabe escribir mi nombre. Si ven los chats que publiqué en mis historias, se dan cuenta".

Al tanto de las declaraciones de las hermanas de Maradona, vinculadas al supuesto destrato que habrían sufrido en el velorio del exfutbolista, Gianinna agregó: "No entiendo qué le pasó a la tía, que se olvidó que mamá la llevó abrazada durante todo la parte del cementerio".

Calmando las aguas en el plano público, Claudia tomó la palabra e intentó frenar las fuertes declaraciones de sus hijas: "Chicas, no hablen mal. Ellas son sus tías. Lo que hicieron en televisión habla más de ellas que de ustedes. No se hablan estas cosas así".

Sin éxito alguno, Dalma fue por más: "Dicen que no las invité a mi casamiento y eso es mentira. Las llamé. De hecho, una de ellas dijo que sí la invité y fui porque era fiestera. Listo, nada más que decir".

Evocando otro acontecimiento, Gianinna concluyó: "El día del homenaje a papá, yo las llamé para ir a buscarlo y me dieron mil vueltas. Primero que sí, después que no. Estaba en la casa de mamá y me dejaron sola. Que no digan que no sabían lo que pasaba".

Dalma y Gianinna Maradona, picantes tras el impedimento a Matías Morla de representar a las hermanas de Diego

El mes pasado, el juez Orlando Díaz desvinculó al abogado Matías Morla de la defensa de Ana, Kitty y Cali en la causa que investiga la muerte del Diez y pidió que se lo investigue. Atentas a la resolución, Dalma y Gianinna "celebraron" la decisión en las redes sociales.

Las hijas del Diez compartieron en la red titulares de noticias que informan que la Justicia le prohibió a Morla seguir como abogado de las hermanas de su padre, con un filoso posteo. "No se olviden de esto. ¡Hola tías! Más cagón no existe, un país medianamente justo", expresó Gianinna, tras el fallo judicial.