Dalma y Gianinna Maradona arremetieron con bronca tras las declaraciones de Matías Morla: "Los buenos con los buenos"

A casi cuatro meses y medio de la muerte de Diego Maradona, Matías Morla le dio una extensa entrevista a Jorge Rial en TV Nostra, en la que no tuvo piedad al momento de hablar de Dalma y Gianinna Maradona.

"Están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían nunca a una mesa con Jana o con Junior. Y si lo hacen ahora, lo hacen por este tema, no lo hicieron nunca antes. Maradona cuando se murió dijo que las ladronas son ellas, no yo. Maradona no fue al casamiento de ella (Dalma). Maradona sabía que les habían robado ellos, no yo. Y las hermanas también", sostuvo el letrado. Y puntualizó que el quiebre de la buena relación con las hijas del Diez fue cuando "le cortaron las tarjetas de crédito".

Atentas a cada una de las palabras de Morla, Gianinna y Dalma reaccionaron contra el abogado con filosos "me gusta" en Twitter y con un contundente mensaje en Instagram.

"Carancho miserable", "Siempre del lado de Dalma, Gianinna y Claudia" y "De la justicia divina no se escapa nadie", fueron algunos de los tweets que Dalma y Gianinna apoyaron con su like. G-plus

"Los buenos con los buenos. Por eso, año nuevo, todos juntos, yo te amo a vos, Carli de mi corazón. Máquina de verdades sin miedo. Amo tenerte en mi equipo", le escribió Gianinna a su amigo DJ Kello 777 en Instagram, al ver la arremetida que hizo desde su red contra Morla, mientras la entrevista estaba al aire. "Lacra" y "No la quería a Rocío Oliva, te la cog... la con... de tu madre. No puede ser que a este chabón le den prensa, ni le dé la cara. Asesino", fueron algunos de los controversiales descargos que hizo el amigo de Gianinna en sus historias de Instagram, que ella avaló con su agradecimiento.

Luego, la flamante novia de Daniel Osvaldo el puso like a otros tremendos tweets contra Morla: "Es un sorete y gracias a Dios que habló así. Si quedaba alguna duda con esto se despejó. Asco Morla" y "Ni olvido ni perdón, el amor lo cura todo".

Por la misma vía virtual Dalma se hizo eco de las críticas que algunos usuarios de Twitter hicieron contra Matías Morla, tras romper el silencio luego de la muerte de Maradona, y los avaló con sus "me gusta". "Carancho miserable", "Siempre del lado de Dalma, Gianinna y Claudia" y "Siempre del lado de Dalma y Gianinna. De la justicia divina no se escapa nadie", fueron algunos de los comentarios que la actriz leyó y destacó en su red social.

Horas previas a la entrevista de Morla, Gianinna compartió un posteo de una videollamada entre ella, Cladia, Diego y Dalma, de un año atrás, para demostrar que íntimamente la relación familiar era amable y cariñosa: "La unión hace la fuerza y eso se siente, no se explica. Quien carece de amor verdadero nunca lo podría entender. ¿Será por eso?".