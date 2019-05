A propósito del Día Mundial Contra el Acoso Escolar, distintas figuras participaron de campañas para concientizar sobre la problemática que afecta a niños y adolescentes. Agustina Vivero, quien se hizo conocida en pleno boom de los floggers, como Cumbio (27) gracias a su gran popularidad en la extinta red social Fotolog escribió una fuerte carta donde contó cómo en el colegio sufrió bullying.

Estaba cursando mi último año (de 16 a 17 años) en el secundario cuando el tema de los floggers estalló y empecé a salir en los medios. Estudiaba en el secundario Abraham Lincoln que queda en Tucumán 2044 y tenía 4 compañeros que me hacían la vida imposible. Eran 4 hombres más altos que yo, que todos los días me encerraban en el aula y no me dejaban salir. Me preguntaban si yo era el hombre en mi relación o simplemente me sacaban las cosas, me grababan debajo de la pollera, me amenazaban o me gritaban lesbiana de mierda. Me acuerdo que papá se enojaba conmigo porque me tenían que retirar antes por el miedo que yo tenía de salir en el mismo horario que ellos, entonces un día mi papá vino antes a buscarme y empujó la puerta del patio interno porque estaba trabada por estos chicos y me encontró ahí sin mi mochila, con ellos alrededor, que no me la querían dar, entonces me entendió.

Un día me levantaron la pollera y me grabaron con un celular, yo se los saqué y se lo llevé corriendo a un preceptor que se llama Álvaro para que les pida que borren el video, pero el preceptor me retó a mi y me hizo devolverles el celular pidiéndoles perdón. Obvio no borró el video.

Seguramente todos los que hayan pasado por esa escuela mientras yo estaba ahí, se acuerden porque nadie se animaba a defenderme. Solo un amigo que yo tenía que se llamaba Diego, él siempre se metía a cuidarme. El resto de mis compañeros tenía el mismo miedo que yo o tal vez no se daban cuenta de lo importante que hubiera sido su ayuda.

Cuando mis papás supieron todo esto, fueron a quejarse con el rector y la vicerrectora que les dijeron delante mío que como yo era una persona pública, cualquiera podría decirme y hacerme lo que quisiera. Como yo dije que entonces me iba a defender, me hicieron firmar un acta en la que yo aseguraba estar advertida de que si me defendía de algo a golpes, me daban el pase en el momento.

Con todo esto sobre mi espalda, preferí dejar la escuela. Rendí 11 materias bien ese verano y me egresé solita. Les cuento esto para que entiendan todo el dolor que le pueden causar a otro.

También Cumbio, que hoy trabaja como productora de televisión y contenidos digitales, hizo un especial hincapié en las formas de luchar contra el acoso escolar: “Si no intervenimos, si no ayudamos, si no hacemos todo lo que podemos para evitar el acoso que presenciamos, también lo estamos haciendo”, finalizó.

