"Cuando salga de acá, voy a ver qué leyes hizo como diputada": Alfa fulminó a Romina en complicidad con Camila

La relación de amistad que supieron mantener Walter “Alfa” Santiago y Romina Uhrig desde que comenzó Gran Hermano 2022, paree haber llegado a su fin. Y en medio de este tenso vínculo, el participante dio que hablar al hablarme mal de su compañera a Camila Lattanzio.

"Yo te creí y confié en vos al cien por ciento y eso le da bronca (a Romina). Le da bronca que no tenés una pu... cirugía, le da bronca que sos bonita. Le da bronca que brillás, que tenés toda una vida por delante. Que tocás el piano como los dioses, que tenés 21 años y sos profesora de piano, concertista”, Lanzó Alfa, sin filtro, mientras Camila lo miraba atentamente.

"Nadie de acá en la casa estudió nada en su vida. (Romina) fue diputada. ¿Por qué? Porque se casó con el intendente. Cuando salga de acá, voy a ver qué leyes hizo como diputada", agregó. A lo que la joven acotó: "Ir al conservatorio es un montón, lo que pasa es que nadie lo sabe, nadie lo ve".

"Cuando termine todo esto y veas mi Facebook vas a ver que yo, desde hace diez años, publicaba un diamante y escribía 'personas brillantes y personas brillosas'. Había escrito todo un cuento. La gente brillante tiene brillo propio. No necesitan más que ellos mismos para brillar. Donde van se lucen, donde van dan luz, iluminan la oscuridad más profunda", siguió Walter.

Y cerró, firme: "En cambio, los brillosos son seres oscuros que necesitan ponerse al lado de un brillante porque lo único que hacen es reflejar la luz del otro. Cuando están solos son la oscuridad más grande del mundo. Los brillantes, no. Ellos brillan siempre. Vos tenés que brillar vos y olvidarte de los demás. Te aconsejo como si fueras mi hija, de verdad te lo digo".

ALFA NOMINÓ A ROMINA TRAS SU FUERTE PELEA EN GRAN HERMANO 2022

Si bien supieron acompañarse desde que se conocieron en Gran Hermano 2022, la amistad que mantuvieron Walter “Alfa” Santiago y Romina Uhrig parece haber llegado a su fin.

Así quedó demostrado luego de que los participantes decidieran mandar al otro a placa por primera vez. Por su parte, Walter dio sus razones: “No estamos en un retiro espiritual, ni en un club espiritual, ni en una cena de amigos. Y como cada vez se está complicando más, y veo que seguro voy a ir a placa esta semana, tengo que votar pensando en que quiero quedarme hasta el final”, comenzó diciendo en el confesionario.

Luego, develó el misterio: “Entonces le voy a dar mis primeros dos votos a Romina. Pienso en que vamos a ir varios a placa y, como ella es fuerte en el juego, si yo voy a placa quiero que ella venga conmigo”.

“No sé si quiero enfrentarla, pero cómo sé que es fuerte quiero ver qué pasa. Julita (la líder de esta semana que podrá salvar a algún nominado) va a tener que salvar a alguien de la placa y yo juego con eso. Seguramente, si Romina está nominada la salve a ella y sean varios más los que queden en placa. Eso también lo pensé”, agregó.

Y cerró, sincero: “Me afecta nominar a Romina, pero por cosas que yo percibo y han dicho, sé que a ella no le va a temblar tener que nominar a nadie en esta instancia del juego. No es que la nomino porque no la quiero”.