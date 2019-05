La crudeza de Kike Teruel sobre la denuncia de violación que afronta su sobrino: "Él dijo un hecho que cometió, la Justicia dirá hasta dónde lo cometió"

La denuncia de abuso sexual de una menor sobre Lautaro Teruel (27), hijo de Mario Teruel, integrante de Los Nocheros, impactó de lleno en el grupo folklórico. En este contexto, Kike Teruel, hermano de Mario y tío del acusado, rompió el silencio en Intrusos.

Sin vueltas, Kike definió cómo estaba ante la pregunta de Adrián Pallares: “Destruidos. Una familia destruida, sobre todo la familia de la víctima. No sabemos qué opinar, nos enteramos por los medios. Pensábamos que era otra cosa, nada que ver. Nosotros estamos desayunándonos con todo. Estoy en comunicación permanente con mi hermano, que en cualquier momento va a dar su opinión al respecto”. Luego, comentó: “Nosotros salimos a cantar porque tenemos nuestros compromisos y porque tenemos millones de personas que apoyan a Los Nocheros. Este es un hecho aislado dentro del grupo Los Nocheros, pero no para la familia nochera. Yo soy su tío, lo voy a ir a ver. Es una aberración si es que se comprueba lo que dicen que hizo. El confesó, escuché los audios. La Justicia tomará una determinación y él y Mario estarán dispuestos a pagar y sufrir las consecuencias de tener un hijo en esas circunstancias. Estamos totalmente destruidos, no tiene nada que ver con Rubén Ehizaguirre, con Álvaro que es su hermano, conmigo y ni siquiera con Mario”.

Además, negó que hayan tenido trato preferencial de parte de la Justicia o del poder político: “Mi hermano puso a su hijo a disposición de la Justicia. Cuando lo fueron a detener, lo entregó y no hizo problemas, como corresponde”.

Sobre el audio que se difundió con la supuesta confesión de Lautaro, Kike opinó tajante: “El dijo un hecho que cometió, y le dirá a la Justicia hasta dónde lo cometió o no”. Y explicó cómo se enteró del hecho hace una semana: “Yo sabía que estaba preso, nada más. Yo estaba en Jamaica cuando pasó. Mario no me dijo por qué estaba detenido. Fue un mazazo en la cabeza”.