La relación de Andrea del Boca (53) con Ricardo Biasotti (59), el padre de su hija, Anna Chiara (18), siempre fue hostil y distante. Sin embargo, las fuertes declaraciones de Anna en la revista Caras reavivaron la polémica y expusieron fuertes internas familiares.

"Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida", dijo la adolescente, en una de sus numerosas y explosivas declaraciones.

Indignada por el modo en el que quedó expuesto Biasotti en los medios, Amalia Granata le dio un móvil a Los Ángeles de la Mañana para defender a su expareja (tuvieron un romance en 2004) y desarrolló su personal versión sobre la gestación del "odio" de la actriz por el empresario.

"El odio desenfrenado de ella hacia él se desata cuando se plantea esto, que él se iba a ser cargo de su hija, pero que no quería nada con ella". G-plus

El puntapié para contar se lo dio Karina Iavícoli, al hacerle una contundente pregunta. "Andrea lo conoce (a Biasotti) en una fiesta, en una reunión, le gusta y empiezan a intimar. Ella soñaba con una relación que fuese más allá de verse esporádicamente. Luego queda embarazada. Y esto es lo que le quiero preguntar a Amalia: ¿estos grandes problemas que tienen hoy, con una hija de por medio, tienen que ver con la no aceptación de Andrea a un vinculo que nunca existió, porque Ricardo no la eligió para tener un matrimonio con ella?", le consultó la panelista. Y Granata contestó con dureza: "Tal cual. El odio desenfrenado de ella hacia él se desata cuando se plantea esto, que él se iba a ser cargo de su hija, que estaba feliz de que viniera a este mundo, pero que no quería nada (con ella). Yo creo que ella soñaba con las bodas de las novelas, viste que ella terminada vestida de blanco y casándose... Creo que para su vida, ella soñaba eso y no era el caso".